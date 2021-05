Mondmaskers mogen (voor gevaccineerden) af in VS: ‘Een mijlpaal’

Wie volledig gevaccineerd is in de Verenigde Staten, op dit ogenblik zo’n 35 procent van de inwoners, moet geen mondmasker meer dragen of afstand houden. ‘Als je volledig gevaccineerd bent, kan je de dingen beginnen doen die je niet meer deed door de pandemie.’

‘Al wie volledig gevaccineerd is, kan binnen en buiten aan kleine of grote activiteiten deelnemen zonder een mondmasker te dragen of fysiek afstand te houden.’ Dat zei Rochelle Walensky, de directrice van de federale ziektepreventiedienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention), in een persconferentie in het Witte Huis. De dienst raadt gevaccineerde mensen wel aan een mondmasker te blijven dragen op het vliegtuig, de bus, de trein of ander vervoer, en in de stations en luchthavens.

‘We hebben lang op dit moment gewacht’, zei Walensky. ‘Als je volledig gevaccineerd bent, kan je de dingen beginnen doen die je niet meer deed door de pandemie.’ De beslissing over de mondmaskers werd in het licht van wetenschappelijke studies genomen die toonden dat de vaccins ook werken tegen asymptomatische besmettingen en tegen de varianten die circuleren, legde Walensky uit. Ze benadrukte dat de mensen die ondanks een inenting ziek worden, minder besmettelijk zijn.

Vandaag is ongeveer 35 procent van de Amerikaanse bevolking - ruim 117 miljoen mensen - volledig gevaccineerd. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder al aangegeven dat wie gevaccineerd is geen mondmasker moest dragen in de buitenlucht. Maar de vaccinatiecampagne begon te sputteren. Het CDC hoopt met deze beslissing te zien dat wie zich nog niet vaccineerde gemotiveerd wordt om het nu wél te doen.

Nog meer dan hier is het mondmasker in de Verenigde Staten een symbool van een verdeeld land. De vorige president Donald Trump verzette zich lang tegen het dragen van een mondmasker. Biden noemde deze beslissing van het CDC dan ook ‘een mijlpaal’.