Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van schenden vredesakkoord: ‘Grondgebied komen opeisen’

De waarnemend premier van Armenië, Nikol Pasjinian, heeft buurland en aartsvijand Azerbeidzjan ervan beschuldigd de zuidelijke grens te zijn overgestoken om grondgebied op te eisen. Het is de recentste escalatie tussen de twee landen, die eind vorig jaar een korte maar bloedige oorlog met elkaar uitvochten om de regio Nagorno-Karabach.

Bij het conflict van zes weken kwamen zo’n 6.000 personen om het leven. Uiteindelijk zag Armenië zich gedwongen grote stukken grondgebied die het decennia onder controle had gehad, terug te geven aan Azerbeidzjan. Het vredesakkoord tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken kwam tot stand met behulp van Russische bemiddeling.

Die vrede lijkt met de beschuldiging die Pasjinian donderdag uitte, onder druk te komen. De Armeense demissionaire premier, die eind vorige maand opstapte vanwege aanhoudende kritiek op zijn optreden tijdens de oorlog met Azerbeidzjan, riep donderdag zijn veiligheidsraad bijeen voor een noodoverleg.

Volgens Pasjinian zijn de Azeri’s Armenië drie kilometer binnengetrokken. De waarnemend premier zei dat het leger van Azerbeidzjan een zuidelijk meer probeert ‘te belegeren’. Het Armeense leger heeft met de ‘gepaste tactische manoeuvres’ gereageerd, aldus Pasjinian. ‘Het is een aantasting van het soevereine grondgebied van de republiek Armenië’, zei hij. ‘Dit is een daad van vijandige infiltratie.’ Hij benadrukte ook dat de spanningen via diplomatieke weg geregeld moeten worden.

Reactie Azerbeidzjan en andere landen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan bestempelde Pasjinians uitlatingen als provocaties. Volgens een woordvoerder bemannen Azerbeidzjaanse grenstroepen gewoon hun posten. Vorige maand beschuldigden Armenië en Azerbeidzjan elkaar er ook al van het vredesakkoord te schenden.

De Verenigde Staten lieten donderdag weten de heropflakkering van de spanningen aan de grens van dichtbij op te volgen. De Franse president Emmanuel Macron sprak donderdag met Pasjinian. Hij wees op de territoriale integriteit van Armenië en riep de Azerbeidzjaanse troepen op zich meteen terug te trekken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken had dan weer een onderhoud met zijn Azerbeidzjaanse collega Djeyhoun Bairamov. De twee benadrukten het belang van het respecteren van het staakt-het-vuren en van het vinden van een diplomatieke oplossing voor incidenten.