Status quo in Champions’ play-offs: ook Antwerp en Club Brugge houden elkaar in evenwicht

Antwerp - Club Brugge was een draak van een wedstrijd, die als logische uitslag dan ook 0-0 had. Beide ploegen schoten pas wakker in de tweede helft, al was de opflakkering van korte duur. Zowel Antwerp als Club Brugge blonken uit in onzuiverheden en schieten niks op met het gelijkspel. Club Brugge kan ten vroegste volgende week donderdag op het veld van Anderlecht kampioen worden.

Philippe Clement had voor de wedstrijd een verrassing van formaat in petto. Na de magere één op zes in de Champions’ play-offs was Hans Vanaken het kind van de rekening. Balanta - die wekenlang niet speelde door een blessure - was zijn vervanger. Het is pas de eerste keer dit seizoen dat Clement Vanaken zonder aanwijsbare reden (schorsing of blessure) op de bank liet starten. ‘Dat heeft niets met Genk te maken, maar puur met de opeenvolging van vier wedstrijden’, gaf de coach als reden vooraf. ‘Elke coach kon zeggen de na vorige wedstrijd dat de volgende matchen niet met dezelfde elf gespeeld zouden worden. Met Mats Rits is het de bedoeling om nog meer infiltraties te hebben zonder bal.’

Door de komst van Balanta schoof Rits een rijtje naar voor. Dat leek in het prille begin een goede keuze, want al na twee minuten kreeg Rits een eerste grote kans. Verstraete speelde na goed druk zetten van Rits de bal pardoes in de voeten van de tegenstander. Rits stormde naar voor en kreeg de bal in de zestien, maar hij kon niet afwerken.

Een veelbelovend begin van de wedstrijd, maar wat daarna volgde was een grote teleurstelling. Beide ploegen werkten een draak van een eerste helft af. Veel voetbal kregen we niet te zien, potige duels zoals verwacht wel. Miyoshi, Lang, Sobol en ook Rits bleven allemaal minstens een keer minutenlang op de grond liggen. Het spel lag voortdurend stil.

Verder blonken beide ploegen vooral uit in onzuiverheden en slechte passes. Lang raakte er zelfs gefrustreerd van. Hij werd keer op keer gezocht, maar slechts sporadisch konden zijn ploegmaats hem bereiken. Een kansje voor Vormer en Mechele, veel meer viel er dan niet te noteren in de eerste helft. Aan de overkant werd Mbokani zelfs geen enkele keer in stelling gebracht. Miyoshi kreeg wel een schietkans, maar zijn schot suisde meters over, terwijl Lamkel Ze nog steeds in quarantaine zat. Alle kansjes begonnen overigens met een slechte inspeelpass of slecht wegwerken van de tegenstander.

In de tweede helft ging het spelniveau wat omhoog. Antwerp was aanvankelijk met meer aanvalsdrift de kleedkamer uit gekomen en dat leverde meteen een grote kans voor Mbokani op. Denswil stond echter pal. Ook Vormer en De Ketelaere waren gevaarlijk, maar deemsterden snel weer weg. Het tempo zakte zo weer in elkaar, want ook Antwerp verviel in dezelfde fouten als in de eerste helft.

Tien minuten voor tijd mocht Hans Vanaken invallen. De tweevoudige Gouden Schoen kon echter ook geen schwung in de wedstrijd brengen. Zo werd het een doelpuntenloos gelijkspel na een wedstrijd om voor beide ploegen snel te vergeten.

Club Brugge evenaart met twee op negen de slechtste start ooit van de club in de play-offs in 2017. Na het 1-1-gelijkspel tussen Anderlecht en Genk woensdagavond, behoudt Club wel vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Genk. Blauw-zwart kan zo zondag kampioen worden als het beter doet dan Genk.