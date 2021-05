Bibberende Buffalo’s trekken drie punten over de streep: Oostende lijdt tweede nederlaag op rij

Een kat heeft negen levens. En AA Gent mag je nooit definitief afschrijven. Na de nederlaag bij Standard leken de Buffalo’s finaal uitgeteld voor een Europees ticket. Maar dankzij een nipte zege tegen Oostende is de spanning in de Europe Play-offs helemaal terug. De Kust Boys betaalden een pover eerste uur met een 2-0 achterstand. Hjulsager bracht de spanning opnieuw in de partij maar de Gentse zege kwam uiteindelijk niet meer in het gedrang.

Bij de Buffalo’s greep Hein Vanhaezebrouck na de nederlaag op bezoek bij Standard stevig in. De Gentse coach koos voor de zoveelste ‘wedstrijd van de laatste kans’ opnieuw voor een driemansdefensie en voerde daarnaast ook nog eens drie wissels door in zijn basiselftal: Samoise, Malede en Kums kwamen hierdoor aan de aftrap, terwijl Tissoudali, Mohammadi en Owusu op de bank belandden.

KVO-coach Alexander Blessin gooide enkele dagen na het verloren doelpuntenfestival in Mechelen ook twee nieuwe pionnen in de strijd: Bätzner betaalde een mindere prestatie tegen KV Mechelen cash waardoor aanvoerder Vandendriessche aan de aftrap verscheen. Jäkel verving achterin dan weer sterkhouder Hendry die niet tijdig fit raakte.

Na een voorzichtige studieronde waarbij beide teams elkaar vlotjes in evenwicht hielden, stak Yaremchuk een eerste keer zijn neus aan het venster maar Hubert kwam gevat uit. Even later was het wel raak toen Castro-Montes, die vanop de linkerflank opereerde, diezelfde Yaremchuk uitstekend in stelling bracht. De Oekraïense spits aarzelde niet en trapte in één tijd de 1-0 tegen de netten.

Oostende probeerde meteen te reageren en niet toevallig was het via de onvermoeibare Vandendriessche dat de Kust Boys gevaarlijk werden: Odjidja liet zich wat verrassen in de eigen zestien maar de Franse middenvelder besloot naast. Voorts stokten de aanvalsgolven van de immer actieve Kust Boys al te vaak in een vroeg stadium. Zo werd Hjulsager knap afgestopt door een opvallend attent meeverdedigende Odjidja.

Yaremchuk opnieuw aan het kanon

De thuisploeg bleef evenwel de partij rustig controleren en zorgde nog voor de meeste dreiging via een kopbal van Hanche-Olsen en een puike plaatsbal van Castro-Montes. In het derde kwartier verzuimde Gent om de bezoekers uit te tellen: eerst etaleerde Yaremchuk nog eens zijn snelheid maar besloot hij voorlangs en toen hij even later opnieuw door de Oostendse buitenspelval glipte, miste hij opnieuw nipt doel.

Dat het nog maar 1-0 stond na 45 minuten was allicht het enige minpuntje dat Vanhaezebrouck na die boeiende eerste helft kon meegeven tijdens zijn rustbabbel. In de andere kleedkamer besliste Blessin dan weer om over te schakelen naar een 4-3-3. De genomineerde voor de trofee van ‘Trainer van het jaar’ bracht meteen ook Boonen voor Tanghe. Oostende probeerde na rust ook wat meer initiatief te nemen maar behalve enkele afzwaaiers van Kvasina en Boonen kwamen ze niet.

Bolat in de fout, Hjulsager profiteert optimaal

AA Gent kwam zeker nooit in de problemen en toen Odijdja na een hoekschop de bal opnieuw in de zestien gooide, kopte Godeau de bal achterwaarts voorbij een kansloze Hubert (2-0). Maar toen Bolat een ogenschijnlijk onschadelijke voorzet van Sakala in de voeten duwde van Hjulsager, liet de Deense middenvelder niet na om de Oostendse aansluitingstreffer binnen te trappen (2-1).

Een goal die Oostende nieuwe moed gaf en toen Boonen even later op avontuur trok, besloot de invaller nipt naast. Gent was duidelijk even van slag. Blessin rook bloed en bracht met Gueye extra offensieve stootkracht tussen de lijnen. Vanhaezebrouck reageerde met een dubbele wissel: Mohammadi en Dorsch kwamen de moegestreden Samoise en Odjidja aflossen.

De Buffalo’s snakten in het laatste kwartier echt naar het laatste fluitsignaal van ref Laforge, terwijl KVO nog eens flink de beuk er in gooide dankzij een puike invalbeurt van Gueye. Yaremchuk en Malede probeerden op de tegenaanval met een ultieme inspanning nog de partij te beslissen. Maar de twee Gentse spitsen waren al te zeer vermoeid om de wenkende kans af te werken. Oostende begon dan maar aan een slotoffensief maar Gent bleef overeind en pakt zo drie gouden punten.