Alibaba noteert verlies door Chinese miljardenboete

De webwinkel Alibaba zag zich het voorbije jaar beknot door sterke regularisering vanuit Peking. Het bedrijf noteert nu voor het eerst sinds 2012 een nettoverlies van 705 miljoen euro.

De omzet van de Chinese webwinkel Alibaba ging flink omhoog door het vele onlineshoppen: het bedrijf noteerde een in het afgelopen kwartaal een omzet van 187,4 miljard yuan oftewel 24 miljard euro. En toch leed Alibaba voor het eerst sinds 2012 een nettoverlies. Die bedroeg 5,5 miljard yuan, omgerekend 705 miljoen euro.

Dat verlies is te wijten aan de miljardenboete die Alibaba in april opgelegd kreeg door de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken. Het bedrijf moest maar liefst 2,3 miljoen euro ophoesten. Eerder zag het ook al een geplande beursgang van dochteronderneming Ant Group in rook opgaan. Alibaba boog deemoedig het hoofd en bedankt de Chinese autoriteiten voor ‘het kritische toezicht’. Het kondigde meteen nieuwe maatregelen aan, zoals het afschaffen van sommige commissies voor de handelaren en het verlagen van hun operationele kosten. Zo kon het zijn positie vrijwaren.

Over het gehele gebroken boekjaar dat eind maart afliep bedroegen de inkomsten van Alibaba ruim 717 miljard yuan. De webwinkel gaf aan voor dit boekjaar te rekenen op een omzetgroei met minstens 30 procent tot meer dan 930 miljard yuan.