5 jaar cel wegens ‘poging tot homoseksualiteit’ voor Kameroense internet-ster en vriendin

Twee Kameroense transvrouwen moeten 5 jaar de cel in. Mensenrechtenactivisten zien Kameroen de laatste maanden harder optreden tegen LGBTQI+’ers. Ze vrezen een heksenjacht.

Shakiro, een Kameroense ster op sociale media, en vriendin Patricia werden op 8 februari gearresteerd toen ze zaten te eten in een restaurant in Douala, de grootste stad van Kameroen. Volgens hun advocate Alice Nkom (een 76-jarige juriste die zich al decennialang inzet voor homoseksuelen in het land) werden ze geviseerd omdat ze vrouwenkleren droegen. Shakiro heeft meer dan 100.000 volgers op Facebook, ook op YouTube is ze populair. Ze praat er openlijk over haar seksualiteit.

De rechter veroordeelde Shakiro – geboren als Loic Njeukam – en Patricia – geboren als Roland Mouthe – deze week wegens ‘poging tot homoseksualiteit’, ‘openbare onfatsoenlijkheden’ en het niet op zak hebben van een identiteitsbewijs.

Nkom wil in hoger beroep gaan tegen het vonnis. Ze zegt dat haar cliënten sinds hun arrestatie ook fysiek misbruikt zijn in de gevangenis.

Vijf jaar cel is de maximumstraf die het land oplegt voor seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht. Als Shakiro en Patricia de geldboete van 305 euro per persoon niet betalen, komt er nog een jaar gevangenisstraf bij.

Politieke uitspraak

Nkom spreekt over een politieke uitspraak. Het is in het land niet verboden om als man vrouwenkleding te dragen, ook is homoseksueel of transgender zijn er niet strafbaar. Enkel het uitvoeren van seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht staat in het strafwetboek. Daar was geen enkel bewijs van. Nkom: ‘Dit is een schandalige schending van de mensenrechten. Ze moeten onmiddellijk worden vrijgelaten’.

Mensenrechtenorganisaties maken zich ernstig zorgen over de toenemende intolerantie tegenover LGBTQI+’ers in het land. De politie zou gericht acties voeren op plaatsen waar homo’s samenkomen. Zo zijn er op een jaar tijd al meer dan 60 mensen opgepakt tijdens raids bij organisaties die zich inzetten voor Hiv-preventie.

‘Duivels’

Ilaria Allegrozzi, onderzoeker van Human Rights Watch, zei vorige maand dat de politie homo’s mishandelt, bedreigt en onderwerpt aan vernederende anale onderzoeken. Die laatste zouden zogenaamd als bewijslast dienen voor de rechtbank.

Tussen februari en april waren er zeker 24 incidenten waarbij mensen zijn opgepakt, geslagen of bedreigd wegens vermeende homoseksuele handelingen of niet-genderconform gedrag. Een 22-jarige transvrouw onder hen vertelde dat de politie hen had verteld dat ze ‘duivels’ waren, ‘geen mensen’.

Waarom Kameroen nu zo hard inzet op het aanpakken van seksuele minderheden is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat buurland Gabon vorig jaar homoseksualiteit legaliseerde. Kameroen laat de bevolking stellig weten dat dit er in eigen land niet zit aan te komen. De veroordeling van Shakiro is wellicht bedoeld om een voorbeeld te stellen.

Het stellen van homoseksuele handelingen is verboden in Kameroen. De wet voorziet zes maanden tot vijf jaar cel. Nog in meer dan 30 Afrikaanse landen is het hebben van een relatie met iemand van hetzelfde geslacht illegaal. Doorgaans wordt homoseksualiteit er weggezet als een westers fenomeen dat naar Afrika is overgewaaid. Kameroen is het land in sub-Sahara Afrika dat het meeste homoseksuelen vervolgd.