FNG wil macht stichters beperken én doorstarten

De beursgenoteerde, maar fel afgeslankte modegroep FNG vraagt zijn aandeelhouders de macht van de drie stichters te beperken. FNG zelf wil doorstarten als webwinkel en krijgt een nieuwe raad van bestuur.

Modegroep FNG roept op 16 juni zijn aandeelhouders bij elkaar om de vennootschap voor te bereiden op een doorstart. En dit ondanks een recordverlies over 2019 van bijna 400 miljoen die de aandeelhouders voorgelegd zullen krijgen.

Het doorstartplan lijkt alleen mogelijk als de invloed van de drie stichters, die alle drie in verdenking zijn gesteld wegens financiële fraude, fors ingeperkt wordt. Zo niet blijft holding FNG in de greep van sleutelfiguren die het risico lopen strafrechtelijk veroordeeld te worden. Dat zou het zeer moeilijk worden financiële markten te overtuigen mee te investeren in de doorstartplannen.

Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke hebben nu als grootste aandeelhouder met bijna 43 procent van de stemmen en enkele speciale rechten veel macht.

Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering in juni zullen de aandeelhouders moeten stemmen over een reeks statutenwijzigingen. De belangrijkste ingreep is dat de stichters hun greep op de raad van toezicht (raad van bestuur) moeten lossen. Nu kunnen ze de meerderheid van de personen in die raad benoemen zolang ze minstens 15 procent van de aandelen hebben.

Een tweede bepaling die het trio Penninckx, Maes en Bracke veel macht geeft, is het dubbel stemrecht. Hun 43 procent van de aandelen kan via dat dubbel stemrecht oplopen tot 73 procent van de stemmen. In de praktijk zou op een aandeelhoudersvergadering er tegen de stichters zelfs geen blokkeringsminderheid kunnen gevormd worden. Ook nog een aantal andere ingrepen zijn aan de orde zoals de rol van een onafhankelijke voorzitter. Telkens met dezelfde opzet: van FNG opnieuw een nette vennootschap met strakke regels inzake deugdelijk bestuur maken.

FNG gaat ook het bestuursmodel herzien. In plaats van een dubbele structuur met een apart management en een aparte raad van toezicht, komt er één enkele raad van bestuur. Dat is het model dat de meeste bedrijven toepassen.

Die raad van bestuur wordt ook grondig vernieuwd. Paul Lembrechts, ceo van FNG, komt in de raad van bestuur. Hij krijgt naast zich Sophie Manigart, Alain Hellebaut, Nadine Vanoverberghe en Sonny Luypaert. Het betekent dat onder meer professor Gino Van Ossel, Emiel Lathouwers, Philippe Vandeurzen en PMV-directeur Roald Borré opstappen.

Beursplannen

De ingrepen zijn nodig, omdat FNG, dat al zijn Benelux-winkels (Brantano, Fred & Ginger, Miss Etam ...) failliet zag gaan, via de Scandinavische dochter Ellos wil verdergaan als online webwinkel. Een dading met de vroegere eigenaar van Ellos, Nordic Capital, effent de weg daarvoor. Nordic Capital zal als onderdeel van dat plan een lening geven aan een Zweedse holding van FNG (FNG Nordic AB), waardoor levensnoodzakelijk geld binnenkomt.

Met dat geld zullen de banken de lening van hun coronakrediet van begin vorig jaar terugbetaald zien. Later dit jaar wordt Ellos naar de beurs gebracht, waardoor FNG schulden aan Nordic kan terugbetalen. Een groot deel van die schulden bestaat uit de overnamesom die nooit volledig betaald werd. FNG zal door de beursgang van Ellos ook geld overhouden om door te starten.

FNG zou dan op de beurs blijven bestaan en een holding zijn met een belangrijke deelneming in Ellos. Ook Nordic zou ingevolge de dading en het doorstartkrediet aandelen in Ellos verwerven. Ellos is op basis van de huidige beurswaardering 350 miljoen tot 400 miljoen euro waard. Veel zal afhangen van hoe de aandelenmarkten de komende maanden evolueren. Ellos is zowat de lokale Zalando van Scandinavië en goed voor een omzet van meer dan 300 miljoen euro. Het was de grootste overname ooit van FNG dat een jaar later van zijn voetstuk viel.

Het stappenplan van FNG is ambitieus en behept met een aantal onzekerheden. Ten laatste volgende maand zal moeten blijken of de stichters zullen instemmen met het schrappen van hun bijzondere rechten. Dieter Penninckx zou Dieter Penninckx niet zijn als hij niet gaat proberen iets voor zichzelf uit de brand te slepen. Het is ook uitkijken hoe ondernemers zoals Wouter Torfs, die eveneens aandeelhouder zijn, zullen stemmen.

Slachtoffer

FNG zelf beschouwt zich als slachtoffer van de fraude waarvan de stichters en hun adviseurs verdacht worden. FNG heeft zich daarom burgerlijke partij gesteld in het strafonderzoek. Eerder deed ook de vakbond ACV Puls dat. Ook een groep obligatiehouders zette die stap.

De aandeelhouders van FNG krijgen in juni ook de jaarcijfers over 2019 voorgelegd. Die laat een verlies van bijna 400 miljoen zien. Die zullen ze volgende maand moeten goedkeuren. In een volgende fase komt er een nieuwe aandeelhouders­vergadering om de cijfers over 2020 goed te keuren. Opmerkelijk is dat op de aandeelhoudersvergadering voorgesteld wordt om kwijting te geven aan zowel Manu Bracke als Anja Maes. De derde stichter, Dieter Penninckx, zou geen kwijting krijgen.