Lukaku krijgt boete voor verjaardagsfeestje in hotel

Romelu Lukaku en drie van zijn ploegmaats bij Inter Milaan waren woensdagnacht op een feest in een hotel in Milaan om de 28ste verjaardag van de Rode Duivel te vieren. Tot enkele politieagenten binnenvielen en hen een boete gaven. Dat melden verschillende Italiaanse media donderdag.

Na de wedstrijd tegen AS Roma (3-1 zege) trokken Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic en Ashley Young naar een hotel in Milaan, The Square Milano Duomo. De entourage van Lukaku verklaarde aan Sky Sport Italia dat de Rode Duivel enkel uitging met vrienden voor zijn verjaardag, maar dat hij het feest niet georganiseerd heeft.

Na een anonieme tip vielen de agenten omstreeks drie uur ’s nachts binnen in het hotel. Ze troffen er 24 personen aan, onder wie de baas van het restaurant. Iedereen kreeg een boete vanwege het niet respecteren van de geldende maatregelen tegen het coronavirus.