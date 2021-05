Stel dat u een monument zou moeten oprichten voor het Nederlands. Zou u het in hout maken, beton, brons of toch maar staal? En wat zou u dan uitbeelden? De vele dialecten, de jongerentaal of de boeventaal? En zou u het Hollands erbij nemen en het Zuid-Afrikaans? Vragen, vragen, te veel vragen voor uw arme hoofd.