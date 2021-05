De Amerikaan Ben Estes botste afgelopen vrijdag op een wel heel vreemd uitziende vis toen hij over het strand van Laguna Beach slenterde. ‘Ik wist meteen dat het een zeldzame vis was’, zegt hij. De man bracht meteen de autoriteiten op de hoogte, die verrukt waren over de uitzonderlijke vondst.

Het ‘zeemonster’ in kwestie blijkt een Pacifische voetbalvis te zijn, een ondersoort van de zeeduivels. ‘Het dier zelf is niet zeldzaam, maar het feit dat de vis volledig intact aanspoelt op het strand, is dat wel’, klinkt het bij Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching, het bedrijf dat als een van de eersten foto’s kon maken van de vis.

De vis werd intussen ingevroren en in bewaring genomen door het Californische department of Fish & Wildlife.