Zowel burgers als soldaten maken zich op voor meer geweld tussen Joden en Palestijnen.

Tanks en ander oorlogsmateriaal zijn op weg richting Gazastrook. Israël brengt zijn grondtroepen in gereedheid aan de grens met Gaza, waar zo’n twee miljoen Palestijnen wonen. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger (IDF) bereidt het leger een mogelijk grondoffensief voor. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn regering alles zal inzetten ‘om Israël te beschermen van vijanden van buitenaf en van relschoppers van binnenuit’. De Palestijnse autoriteiten veroordelen de ‘militaire agressie’ van Israël en zeggen dat het ‘een reeds belaagde bevolking van twee miljoen mensen traumatiseert’.

Lynchpartij

Intussen komt het ook tussen burgers tot hevige confrontaties in verschillende Israëlische steden met een gemengde bevolking. Palestijnen en Joodse Israëli’s gaan met elkaar op de vuist, winkels worden geplunderd, auto’s en synagoges worden in de fik gestoken. Gisteravond was live op tv te zien hoe een groep Joodse Israëli’s een man uit zijn auto sleurde en met stokken in elkaar sloeg nabij de stad Tel Aviv. Omstaanders zagen er een teken in dat een burgeroorlog nabij is.

De politie heeft zo’n 400 mensen aangehouden, maar zou de controle over de situatie verloren zijn. Chaos regeert. Premier Netanyahu spreekt over ‘anarchie’. ‘Niets rechtvaardigt een Palestijnse aanval op Joden, en niets rechtvaardigt een Joodse aanval op Palestijnen’, zei hij in een videoboodschap. Hij stuurt militaire hulp om de politie bij te staan in de ordehandhaving.

De Israëlische president Rivlin riep de ouders van Palestijnse en Israëlische jongeren op om hen binnen te houden.

Voor de derde nacht op rij wordt er met raketten en ander wapentuig geschoten tussen Israël en Gaza. Daarbij vielen minstens 83 Palestijnse (onder wie 17 kinderen) en 7 Israëlische doden. Aan beide kanten raakten honderden burgers gewond. Duizenden mensen vluchtten uit hun huis op zoek naar schuilplaatsen.

‘Recht op verdediging’

De Amerikaanse president Joe Biden verwacht dat het geweld zal de-escaleren. Hij had al telefonisch contact met premier Nethanyahu. Biden benadrukt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen ‘als er duizenden raketten richting haar territorium worden afgevuurd’. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken sprak dan weer met de Palestijnse president Abbas. Hij betuigde zijn medeleven voor de dodelijke Palestijnse slachtoffers, maar eiste ook dat de raketaanvallen op Israël zouden stoppen.