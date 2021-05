Finale Champions League verhuist naar Porto

Manchester City en Chelsea zullen hun wedstrijd in de finale van de Champions League niet in Turkije afwerken, maar in Portugal. Daardoor zullen er toch Britse supporters kunnen aanwezig zijn in de tribunes.

De finale van de Champions League op 29 mei stond gepland in het Turkse Istanboel, maar de strenge covid-19-maatregelen maakten het voor de Britse voetbalsupporters moeilijk af te reizen naar Turkije – dat door het Verenigd Koninkrijk als ‘rode zone’ bestempeld is – om hun favoriete team live aan het werk te zien.

De Europese voetbalbond Uefa heeft nu beslist de wedstrijd te laten spelen in het Portugese Porto. Portugal is een ‘groene zone’ voor de Britten, die daar dus niet in quarantaine hoeven te gaan. Ook voor de spelers wordt het eenvoudiger om naar daar af te reizen. Manchester City, de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne, en Chelsea zouden allebei 6.000 tickets krijgen voor die match in het Estádio do Dragão.

‘De supporters de kans ontzeggen om de match bij te wonen, was geen optie’, stelt Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin. ‘Ik ben erg blij dat er een compromis is gevonden. Fans zagen meer dan 12 maanden af doordat ze hun teams niet live aan het werk konden zien en het bereiken van de Champions League-finale is het summum in clubvoetbal. Na dit jaar is het niet correct dat de fans geen kans zouden krijgen hun teams in de belangrijkste match van het seizoen bezig te zien.’

De finale wordt zo voor het tweede jaar op rij in Portugal gehouden. Vorig jaar pakte Bayern München de beker met de grote oren in het Estadio da Luz in Lissabon.