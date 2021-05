Al 1.500 raketten afgevuurd vanop Gazastrook, Israël wil aanvallen uitbreiden

Er zijn sinds maandagavond al bijna 1.500 raketten afgevuurd vanop de Gazastrook naar Israël. Dat meldt het Israëlische leger donderdagnacht. Israël besliste dan weer om zijn militaire operaties op de Gazastrook nog uit te breiden, melden lokale media.

Sinds maandagavond, toen het geweld tussen de Israëliërs en de Palestijnen escaleerde, zijn door de raketaanvallen door de Palestijnen al minstens zes Israëliërs om het leven gekomen en meer dan 200 anderen gewond geraakt. Het Israëlische leger reageerde met bombardementen, naar eigen zeggen de grootste sinds de Gaza-oorlog in 2014. Volgens het Gezondheidsministerie in Gaza kwamen al 65 Palestijnen om en raakten honderden anderen gewond.

Volgens de Israëlische media besliste het veiligheidskabinet van het land om zijn militaire operaties nog uit te breiden. Het leger zal ‘symbolen van de heerschappij van Hamas’ aanvallen in de Palestijnse gebieden. Zo zou het al een aanval op het ministerie van Financiën hebben aangekondigd, om het moeilijker te maken voor Hamas om financiële controle te behouden.

De spanningen lopen weer erg hoog op tussen de Israëliërs en Palestijnen, nadat maandagavond rellen uitbraken in Oost-Jeruzalem. Ondertussen braken er in verschillende andere steden de afgelopen dagen rellen uit tussen Joodse en Arabische Israëli’s.

De Israëlische premier Benjamin Netanjahu gaf op Twitter aan dat hij de bevoegdheden van de politie wil uitbreiden vanwege het geweld.

Veiligheidsraad VN

Tunesië, Noorwegen en China hebben woensdagavond gevraagd om vrijdag een nieuwe bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de situatie bijeen te roepen. De sessie, waaraan ook Israël en de Palestijnen zouden moeten deelnemen, wordt de derde bijeenkomst van de Veiligheidsraad sinds maandag.

De bedoeling van de nieuwe vergadering zou niet zijn om nog meer bijeenkomsten te organiseren of nog verklaringen op te stellen, maar ‘om te proberen een bijdrage te leveren om tot een vrede te komen en om een Veiligheidsraad te hebben die in staat is om op te roepen tot een staakt-het-vuren’.

Tijdens de eerste twee vergadering via videoconferentie, die plaatsvonden achter gesloten deuren, hadden de VS zich verzet tegen het aannemen van een gemeenschappelijke verklaring waarin wordt opgeroepen om een einde te maken aan het geweld. Volgens de VS is zo’n verklaring op dit moment contraproductief. De veertien andere leden van de Veiligheidsraad waren naar verluidt wel voorstander van de tekst.

Blinken praat met Abbas

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft woensdagavond in een telefonisch geprek de Palestijnse president Mahmoed Abbas gevraagd de raketaanvallen vanop de Gazastrook te stoppen. ‘Ik heb benadrukt dat de raketaanvallen moeten stoppen en dat er nood is aan een de-escalatie van de spanningen’, schreef Blinken op Twitter. ‘Israëliërs en Palestijnen verdienen op een gelijkwaardige manier vrijheid, waardigheid, veiligheid en voorspoed.’

Het ging om het eerste contact op een hoog niveau tussen de administratie van president Joe Biden en de Palestijnen.

Woensdag spraken zowel Blinken als president Biden ook al met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ze benadrukten allebei dat het geweld moet stoppen, maar dat Israël wel het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Eerder op de dag kondigde Washington ook aan een gezant naar Israël en de Palestijnse gebieden te sturen, die opnieuw moet oproepen tot een de-escalatie.