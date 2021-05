Genk en Anderlecht verdelen de punten

Ze doen er allebei absoluut geen goeie zaak mee, maar Racing Genk en Anderlecht hebben woensdagavond 1-1 gelijkgespeeld. In een geanimeerde wedstrijd was paars-wit de betere, maar de thuisploeg kon rekenen op de onvermijdelijke Paul Onuachu om een puntje te redden.

Genk riskeert donderdag Club Brugge tot op zeven punten te zien uitlopen, terwijl Anderlecht met zijn derde gelijkspel op rij weinig vooruitgang boekt. De wedstrijd begon met een kwartier vertraging omdat de technische ploeg die instaat voor de VAR-tussenkomsten in de file stond.

In het eerste kwartier golfde het leuk op en neer. De eerste die enigszins gevaarlijk werd was Anderlecht: El Hadj stuurde Verschaeren goed de diepte in, maar die stuitte op Lucumi. Meteen daarna was de eerste échte kans van de wedstrijd voor Onauchu na een mooie borstcontrole aan de overkant, maar hij mikte een metertje naast. Paars-wit ging steeds meer domineren en kwam in de buurt van een doelpunt bij een goed schot van Ashimeru, maar doelman Vandevoordt pakte uit met een knappe save. Nmecha maakte het sterke eerste kwartier van Anderlecht compleet met een poging uit een scherpe hoek, maar zijn schot miste kracht.

Genk probeerde het evenwicht te herstellen en bracht tot twee keer toe Onuachu in stelling. Eerst werd hij afgeblokt door Sardella, daarna trapte hij niet hard genoeg en kon doelman Verbruggen makkelijk oprapen. RSCA bleef ondertussen goed combineren en dat leidde nogmaals tot een mogelijkheid voor Ashimeru, die met een flauw schotje op de proppen kwam.

Op het halfuur kwam Anderlecht verdiend op voorsprong. Ashimeru, Verschaeren en El Hadj – die al de hele tijd goed stonden te combineren – vonden mekaar in een knappe aanval en het was El Hadj die na een snedige dribbel de 0-1 maakte.

Na de openingstreffer was het even windstil, maar net voor de rust brak de partij weer open. Ito slalomde door de paars-witte achterlinie en kreeg dé kans op de gelijkmaker, maar Verbruggen bokste weg. Aan de overkant kon Verschaeren alleen op doel af, maar was het Vandevoordt die een doelpunt voorkwam door op zijn beurt met een goeie redding te komen.

Offensieve klasse

Na de pauze nam Genk meer initiatief, maar tot kansen leidde dat niet meteen. Organisatorisch stond het allemaal goed bij Anderlecht. Het leidde tot frustratie bij de Limburgers, die stilaan gele kaarten begonnen te verzamelen, John van den Brom inclusief. Middenin de tweede helft ging Ito nog wel eens versnellen, maar zijn daaropvolgende schot ging ruim over.

Net toen we op het punt stonden om te besluiten dat Genk er weinig van bakte en waarschijnlijk zonder punten zou achterblijven, sloeg het toch toe. We hadden hun offensieve klasse even onderschat. Ito schilderde een bal pal op het hoofd van Onuachu, die boven alles en iedereen uit torende en zijn 32e van het seizoen netjes binnen kopte aan de tweede paal.

Invaller Amuzu kreeg iets minder dan twintig minuten voor tijd een geweldige kans op de 2-1 vanop de rand van de zestien, waar hij helemaal alleen stond, maar mikte ruim naast. Daarna verdween de schwung uit de wedstrijd. Geen van beide ploegen leek nog in de buurt van de overwinning de komen, maar in de slotfase werd het toch nog heet. Mykhaylichenko trapte op de paal, Arteaga besloot aan de overkant op de lat. Geen doelpunten meer, het bleef 1-1.