In een nieuw advies over de niet-invasieve prenatale test, de NIPT, vraagt het Belgisch Bio-ethisch comité dat een brede genoomscreening naar chromosomale afwijkingen die nu mogelijk is niet blind gebeurt. ‘Ouders moeten vooraf weten wat het kan betekenen.’

