Wolf doodde schapen aan Kalmthoutse Heide

Het dier dat in april een kudde schapen aanviel op een wei grenzend aan de Kalmthoutse Heide was dan toch een wolf. Dat heeft DNA-analyse door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) uitgewezen.

Aanvankelijk werd gedacht dat een loslopende hond verantwoordelijk was voor de aanvallen. Het zou gaan om dezelfde wolf die ook begin mei in de regio passeerde.

De aanvallen vonden plaats tussen 14 en 17 april en kostten uiteindelijk het leven aan een tiental schapen. Volgens de vzw Welkom Wolf was dezelfde wolf eerder al actief in het Turnhouts Vennengebied en in de regio Stabroek-Kapellen en trok hij na Kalmthout de grens met Nederland over naar West-Brabant en Zeeland. Begin mei werd het dier door een camera vastgelegd toen het opnieuw in de buurt van Kalmthout vertoefde. Waar de wolf momenteel rondzwerft is niet bekend.