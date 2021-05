Ellen DeGeneres stopt na 19 seizoenen met talkshow

Het volgende seizoen van ‘The Ellen DeGeneres Show’ wordt meteen het laatste. Dat heeft de bekende talkshowhost Ellen DeGeneres gezegd in het blad The Hollywood Reporter. De talkshow werd het voorbije jaar geplaagd door berichten over een giftige werksfeer.

De 63-jarige DeGeneres noemt haar show na 19 jaar ‘niet meer uitdagend’. ‘Een creatieve persoon moet constant uitgedaagd worden. Hoe leuk deze show ook was, het is niet meer uitdagend.’

De show met de comédienne als gastvrouw startte in 2003 en won meer dan 60 Emmy awards. In 1997 maakte ze bekend dat ze lesbisch is, waarmee ze een van de eerste was in de entertainment business om zich te outen.

Ze bouwde in al die jaren een zorgvuldige reputatie op als empathische en hilarische gastvrouw. Toen vorige jaar drie topproducers naar buiten kwamen met berichten over een giftige werksfeer liep ook de reputatie van DeGeneres grote schade op. DeGeneres verontschuldigde zich en beloofde ‘een nieuw hoofdstuk’.

Volgens DeGeneres ligt de nasleep van die schadelijke periode niet aan de basis van het einde van de show. De beslissing zou al in 2016 genomen zijn, toen ze nog een contract voor drie jaar tekende.