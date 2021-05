Caleb Ewan wint vijfde rit van Giro in massaspurt

Caleb Ewan (Lotto - Soudal) heeft de vijfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen in de sprint. Favoriet Mikel Landa (Bahrain Victorious) viel vijf kilometer voor de streep.

De Australiër van Lotto-Soudal was na 177 behoorlijk saaie kilometers tussen Modena en Cattolica de snelste in de verwachte massasprint. Giacomo Nizzolo werd alweer tweede, Tim Merlier klikte uit zijn pedaal tijdens de spurt na een aanraking met Peter Sagan en Ewan. Alessandro De Marci (Israel Start-Up Nation) blijft in het roze als leider in het algemene klassement.

Op zijn Ewans pakte hij zijn tiende ritzege in een grote ronde en al zijn vierde in zijn carrière in de Giro. The Pocket Rocket wrong zich door een gaatje in een sprint die de Colombiaan Juan José Molano opnieuw ontregelde omdat hij niet direct zijn sprinter Fernando Gaviria terug vond. Tim Merlier zat dan weer in de sandwich tussen Sagan en Ewan en schoot tot overmaat van ramp uit zijn klikpedaal. Het was al een wonder dat de Oost-Vlaming van Alpecin-Fenix in Cattolica recht kon blijven in een sprint waarin Dylan Groenewegen maar achtste finishte. Hoe saai de etappe ook was, zo chaotisch en gevaarlijk werden de laatste vijftien kilometer.

Het was net zo’n eentonige rit als zondag naar Novara. Die verliep volgens het geijkte stramien om tot een massaspurt te komen: een paar voorop laten rijden en die dan tijdig opslokken. Op een biljartvlakke weg, rechtdoor op de super statale 9. Dit was duidelijk een overgangsrit met een finale die met al die rotondes en vrij scherpe bochten de laatste drie kilometer niet meteen het veiligheidsprotocol respecteerde. De laatste bocht, eentje van honderd graden naar links, lag op iets minder dan een kilometer van de streep, maar pas vanaf 200 meter voor de finish zag je de lijn echt liggen in dit kuststadje.