Meisje (18) overleden na aanrijding door vrachtwagen in Kaprijke

In het Oost-Vlaamse Kaprijke is een meisje van 18 jaar oud om het leven gekomen nadat ze met haar bromfiets aangereden werd door een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur werd gearresteerd en wordt momenteel verhoord, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur ter hoogte van het kruispunt van de N49 met de Vaartstraat in Kaprijke. ‘Een bromfietsster van 18 jaar uit Watervliet (Sint-Laureins) kwam uit de richting van Kaprijke en reed in de richting van Lembeke. Ter hoogte van het kruispunt werd zij gegrepen door een vrachtwagen die op de N49 in de richting van de kust reed’, zegt het parket.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en proberen het meisje nog te reanimeren, maar tevergeefs. Ze overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur, een 24-jarige Roemeen, wordt momenteel verhoord. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.