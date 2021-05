Nieuwe kalender in Franstalig onderwijs: zomervakantie korter

De symbolische start van het onderwijs op 1 september sneuvelt in het Franstalige onderwijs. Het schooljaar 2022-2023 zal op 29 augustus starten en tot 7 juli duren. In ruil wordt de herfst- en krokusvakantie een week verlengd.

De Franse gemeenschapsregering kwam woensdag tot een akkoord over de hervorming van de schoolvakanties. De nieuwe indeling van het schooljaar zal nog niet voor volgend schooljaar gelden, maar pas vanaf 2022.

Dat jaar zal alvast 1 september als start van het schooljaar sneuvelen. De herfstvakantie wordt dan ook een verlof van twee weken, net als de krokusvakantie. Het kerst- en het paasverlof blijven zoals ze nu zijn. De zomervakantie start in 2023 een week later, en duurt tot 7 juli. De grote vakantie wordt zo iets kleiner.

De hervorming vormt het zogenaamde ‘7+2’-model: zeven weken les, gevolgd door 2 weken vakantie. Het moet de kalender beter in evenwicht brengen. Nu is het eerste trimester erg lang, en dat wordt dan gevolgd door twee korte trimesters. In oktober van vorig jaar was een brede coalitie van middenveldorganisaties – van vakbonden tot ouderverenigingen en de scholierenkoepel – al naar Franstalig ministers van Onderwijs Caroline Désir (PS) gestapt om tot een evenwichtiger schooljaar te komen, voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Die beloofde toen om daar werk van te maken.

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen gingen eerder al stemmen op om de zomervakantie in te korten. Onder meer voor leerlingen met een andere thuistaal is die lange zomer een hindernis voor hun leercurve. De laatste partij die het voorstel ooit opwierp was CD&V, maar dat is al van 2013 geleden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt het nu niet het moment voor zo’n ingrijpende verandering. ‘Het is nu is het niet het moment om dat debat te voeren’, zegt zijn woordvoerder Michaël Devoldere aan Het Nieuwsblad.

‘De coronacrisis is nog volop bezig en vraagt nu al erg veel van het onderwijsveld. Dit er nu nog eens bovenop leggen, dat vinden we nu niet oké. We moeten dat debat goed en grondig voeren, met alle betrokkenen. Want dit overstijgt de onderwijswereld, heel onze samenleving is ingespeeld op de huidige schoolkalender. Als de zomervakantie begint, merk je dat aan de rest van de maatschappij. Als we gaan schuiven met de kalender, heeft dat dus niet alleen een impact op de ouders, maar ook op andere economische sectoren. Wij vinden dat al die sectoren hun mening moeten kunnen geven. We staan dus zeker open voor debat, maar nu hebben we nog even wat andere katten te geselen.’