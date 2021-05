Ria en Jos. Over zorgen voor elkaar

Ria (65) en Jos (53) Peeters zijn zus en broer. Jos heeft een meervoudige handicap – zijn mentale leeftijd is twee, drie jaar maar hij weet wél alles van The Beatles, van grasmaaiers en van snooker. Ria, de tweede oudste van acht kinderen, zorgt voor hem. Sinds een tijd houdt de vraag ‘Wat met Jos?’ de familie bezig. Recent is de kwestie héél erg op scherp gesteld voor Ria en Jos…