Nordahl Lelandais veroordeeld tot 20 jaar cel voor doodslag op militair Arthur Noyer

Het assisenhof in het Franse Chambéry heeft Nordahl Lelandais dinsdag veroordeeld tot 20 jaar cel voor de doodslag op Arthur Noyer. Het parket had 30 jaar cel gevraagd.

Volgens het openbaar ministerie had Lelandais wel degelijk de intentie om te doden. Uiteindelijk kreeg hij 20 jaar cel, maar hij moet op vraag van het parket wel zeker twee derde van zijn straf uitzitten.

De 38-jarige ex-militair werd in de herfst van 2017, nadat hij aangeklaagd werd voor de ontvoering en doodslag op de achtjarige Maëlys De Araujo in Isère, in verband gebracht met de verdwijning van de 23-jarige korporaal Arthur Noyer enkele maanden eerder. Resten van de schedel van het slachtoffer werden teruggevonden op een wandelpad in een kleine gemeente in de Savoie. Lelandais gaf toe dat hij Noyer om het leven bracht, hij sprak over een ‘gevecht’ dat uitmondde in de dodelijke ‘val’ van de militair.

In 2022 moet Lelandais opnieuw voor assisen verschijnen, voor de doodslag op Maëlys.