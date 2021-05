In de Kamer vond premier Alexander De Croo zijn liberale reflexen terug. ‘Onze vrijheid zal niet afhankelijk zijn van een pasje.’ Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke predikt dan weer voorzichtigheid.

‘De voorbije maanden zijn we misschien gaan denken dat de overheid alles in het leven moet gaan bepalen, tot en met het privéleven, hoe mensen moeten omgaan met risico. Maar dat is onze samenleving niet. We zijn een vrij land.’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) verdedigde in de Kamer vanmiddag het zomerplan dat het Overlegcomité gisteren voorstelde. Hij herhaalde dat we overschakelen van ‘een collectieve benadering naar een individuele aanpak, gebaseerd op risicobeheer’.

‘Dit is geen moment van euforie, maar een moment van vertrouwen’, klonk het. Volgens De Croo is dat verantwoord. ‘Op 9 juni, bij de volgende stap, zullen er 2,2 miljoen extra mensen een vaccin gekregen hebben. Vandaag zitten we aan 4,7 miljoen prikken, vier op tien volwassenen heeft al een eerste prik gekregen.’ Volgens De Croo doet ons land het daarmee beter dan het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

De Croo creëerde ook duidelijkheid rond de vraag of mensen komende zomer meer dan vier personen thuis zullen kunnen ontvangen. Op 9 juni gaat die uitbreiding van start, maar over de stappen erna maakte de regering nog niets bekend. ‘Laat ons duidelijk zijn: dat wil niet zeggen dat er geen evolutie zal zijn in de maanden die volgen.’ Hetzelfde geldt voor het aantal toegelaten personen per tafel in restaurants en cafés.

De Croo gaf nogmaals aan dat ons land het Europese coronapaspoort enkel zal inzetten voor reizen en uitzonderlijk grote evenementen vanaf 13 augustus. ‘Onze vrijheid zal niet afhankelijk zijn van een pasje, om naar kapper of restaurant te gaan.’

MR-Kamerlid Denis Ducarme verheugde zich dat hij opnieuw ‘een liberale De Croo’ had gezien. ‘En dat is maanden geleden’, voegde oppositieleider en N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover toe. ‘Welkom terug bij de groep waar u ooit uit vertrokken bent.’

In de marge van de plenaire vergadering kwam minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan het woord bij Villa Politica. Zijn toon was anders. Hij hamerde op voorzichtigheid en het respecteren van verschillende drempelwaarden vooraleer over te gaan tot de aangekondigde versoepelingen.

‘Ik zit vastgekleefd op mijn stoel als nooit tevoren’, zei Vandenbroucke. ‘Op het Overlegcomité moet er toch iemand zijn die het belang van de gezondheidszorg echt verdedigt, toch iemand die de bekommernissen van tienduizenden mensen die werken in onze zorg ook ter harte neemt.’

‘Ik heb soms het gevoel dat ik de enige ben die daar nog hard voor op tafel klopt. Ik ga het personeel in de ziekenhuizen niet in de steek laten.’ Vandenbroucke zei dat festivalorganisatoren zullen moeten bewijzen dat ze de controles praktisch geregeld krijgen. ‘Zij moeten instaan voor de gezondheid van hun bezoekers. We gaan een juridisch sluitend contract met hen sluiten.’