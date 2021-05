Tweede prik met AstraZeneca al na acht weken in plaats van twaalf

Wie ingeënt wordt met het coronavaccin van AstraZeneca zal zijn tweede prik al na acht weken krijgen, in plaats van twaalf. De volwassen bevolking zou dan tegen half augustus volledig zijn ingeënt. De verschillende ministers van Volksgezondheid bogen zich woensdagochtend over een advies van de taskforce vaccinatie.

‘Volgens de bijsluiter mag de tweede dosis gegeven worden tussen week 8 en 12. Op basis van de eerste wetenschappelijke gegevens adviseerden we twaalf weken, maar intussen is duidelijk geworden dat de tweede dosis al na acht weken een goed immuunantwoord geeft’, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) en lid van de taskforce.

Vlaams minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bevestigt dat op het VRT-nieuws. ‘We kunnen nu sneller de tweede prikronde afronden. Voor de meeste mensen hadden we dat voorzien tegen eind augustus, maar nu kunnen we dat half augustus al doen. Dat betekent een versnelling van twee weken in de afronding van de campagne.’

Brussel besloot vorige week al om de wachttijd in te korten naar acht weken. Vandaag volgt dus de rest van het land. Dat is goed nieuws voor wie zo snel mogelijk volledig gevaccineerd wil zijn. Bij de andere vaccins is de optimale wachttijd vijf (Pfizer) en vier weken (Moderna). Voor het Janssen-vaccin volstaat één prik.

Het gewijzigde tijdsinterval geldt enkel voor wie nog geen eerste prik ingepland is. Wie al een dosis AstraZeneca kreeg toegediend, behoudt zijn reeds ingeplande tweede afspraak. ‘Dat geldt ook voor personen van wie de afspraak voor de eerste prik al ingepland is. Er kan dus niet herboekt worden. Het vaccinatiecentrum hiervoor contacteren heeft dan ook geen zin’, zeggen de ministers.