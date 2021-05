De politie van New York City heeft via Twitter bodycambeelden verspreid waarop te zien is hoe een agente een 4-jarig meisje redt nadat ze in het been was geraakt door een kogel.

Het incident vond zaterdag omstreeks 17 uur plaats: bij een ruzie tussen enkele personen haalde één man een pistool tevoorschijn en begon hij in het rond te schieten. Drie onschuldige omstanders werden geraakt: een 4-jarig meisje dat met haar familie aan het winkelen was voor speelgoed, werd geraakt in het been, een 23-jarige toeriste werd in de dij geraakt, en een 43-jarige vrouw kreeg een kogel in de voet. Alle slachtoffers werden naar een nabijgelegen ziekenhuis overgebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

De schutter vluchtte na de schietpartij weg. De politie speurt de 31-jarige man actief op, en verspreidde beelden van een bewakingscamera waarop de verdachte te zien is.