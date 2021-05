Privé-aandeelhouders stemmen nieuwe bestuurders Bpost weg

De nieuwe bestuurders van Bpost kunnen starten, maar dat is enkel te danken aan de overheid. De ‘privé-aandeelhouders’ stemden hen weg.

Opvallende stemming op de aandeelhoudersvergadering van Bpost deze voormiddag. De benoeming van maar liefst zeven bestuurders werd een strijd tussen de overheid en de overige aandeelhouders. De overheid redde de dag dankzij haar 102,07 miljoen aandelen goed voor 51,04 procent van de aandelen Bpost.

Maar opvallend was dat de goedkeuring van nieuwe bestuurders zoals Audrey Hanard, die aansluitend op de aandeelhoudersvergadering benoemd werd tot voorzitter, enkel op de steun van de overheid kon rekenen. 102,48 miljoen aandelen waren voor. Dat waren bijna allemaal overheidsaandelen.

De bestuurders stootten telkens op 22,7 miljoen tegenstemmen. Die brachten nooit het eindresultaat in gevaar door het overwicht van de staat. Het is niet duidelijk wie tegenstemde.

Bpost laat verstaan dat er geen fundamenteel bezwaar is bij de privé-aandeelhouders tegen de nieuwe bestuurders. De tegenstemmen zouden er gekomen zijn omdat Bpost de namen van de nieuwe bestuurders te laat heeft bekendgemaakt.

Omdat institutionelen niet op voorhand wisten wie als bestuurder zou voorgedragen worden, hebben ze dan maar tegen gestemd. Het is meteen een vingerwijzing van de markt naar de overheid en Bpost die de regels van degelijk bestuur niet volgden door zo laat met namen te komen.

In feite was maar één naam van een nieuwkomer tijdig voorgedragen en dat was die van Mohssin El Ghabri, de politiek directeur van de Franstalige groenen, Ecolo. Hij kreeg 111,6 miljoen goedkeuringen achter zijn naam en 16,55 miljoen tegenstemmen. De andere bestuurders kregen in regel 22,7 miljoen tegenstemmen. Naast Hanard ging het om Jules Noten (ex-Vandemoortele), Sonja Rottiers (ex-Axa), Lionel Desclée (Walmart, ex-Delhaize) en Sonja Willems (Janssen Benelux).

Jos Donvil, ceo van de voetbalclub Anderlecht, kreeg voor zijn herbenoeming die wel tijdig werd aangekondigd, toch nog 20 miljoen tegenstemmen.

Unanimiteit over Van Avermaet

Opvallend was dat de aandeelhouders van Bpost het maar over één punt het unaniem eens waren: het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder. Van Avermaet kreeg al zijn ontslag op 14 maart als ceo maar was in principe nog bestuurder. Dat is sinds deze ochtend niet langer het geval.

De raad van bestuur kreeg overigens kwijting voor zijn werking van afgelopen jaar. Al waren er 5 miljoen tegenstemmen. Opvallend was dat over het loonpakket van de bedrijfstop er ongenoegen was. 25,4 miljoen aandelen stemden tegen. Maar ook hier redde de overheid de dag.