Dodelijke zwarte schimmel slaat toe onder coronapatiënten in India

India zag in de nasleep van de zware coronapiek een ander kwaad opduiken: mucormycose of zwarte schimmelinfectie. Patiënten met een sterk verzwakt immuunsysteem en onbehandelde diabetes zijn in het bijzonder vatbaar voor de anders zeer zeldzame infectie. Wie geïnfecteerd raakt, overleeft het in 50 procent van de gevallen, maar blijft vaak achter met een verminkt gezicht.

Ziekenhuizen in India krijgen steeds meer te maken met mucormycose of zwarte schimmelinfectie. De ziekte dankt zijn naam aan de typische zwartverkleuring van de neus bij een gevorderde infectie. Andere symptomen zijn dubbel of wazig zicht, pijn aan de borst, moeilijkheden met ademhalen en bloed ophoesten.

De steroïde ontstekingsremmers die Indiase patiënten met zware covid krijgen en hun uitgeputte immuunsystemen vormen samen met de vele onbehandelde diabetici in het land voor een vruchtbare voedingsbodem. Sporen kunnen zich verstoppen in beademingsapparatuur, bedlinnen enzovoort. Zo raken snel nieuwe verzwakte slachtoffers geïnfecteerd. Het is een complicatie waar het zwaar geteisterde land niet op zat te wachten.

Vroege detectie belangrijk

De Indiase raad voor wetenschappelijk onderzoek, verbonden aan de staat, maande dokters die met covid-patiënten, diabetici en mensen met een slecht immuunsysteem in contact komen uit te kijken naar de eerste symptomen van zwarte schimmelinfectie: pijn aan de sinussen of neusverstopping aan één kant van het gezicht, zwellingen of ongevoelige plekken, tandpijn en het losser zitten van de tanden.

Verder wordt aangeraden voorzichtig om te gaan met steroïde ontstekingsremmers en ze niet langer toe te dienen dan noodzakelijk om de patiënt van covid-19 te helpen genezen.

Ernstige verminking in het gezicht

De schimmel infecteert hoofdzakelijk de zenuwen, de hersenen en de longen, en moet in dat stadium chirurgisch verwijderd worden. Dat leidt vaak tot ernstige verminking in het gezicht. In een vroeger stadium volstaan antifungale middelen soms.

Volgens het Amerikaanse ministerie voor Volksgezondheid bedraagt de kans op overlijden vijftig procent en is het absoluut noodzakelijk om zeer snel in te grijpen zodat de schimmel zich zo weinig mogelijk kan verspreiden.

De boosdoener is een schimmel die overal ter wereld voorkomt, in grond en rottende groenten, en zelden mensen infecteert. Heel af en toe komt ook in onze streken een infectie voor, bij mensen met een sterk verzwakt afweersysteem of veelal onbehandelde diabetes.