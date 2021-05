Kermissen mogen weer, toch komt er ook dit jaar geen Sinksenfoor: ‘Geen locatie beschikbaar’

Als het de goede kant blijft uitgaan met de cijfers, mogen kermissen opnieuw hun tenten opslaan vanaf 9 juni. Maar de Antwerpse Sinksenfoor slaat ook dit jaar over: de plaats op Spoor Oost is immers ingenomen door het test- en vaccinatiedorp.

Voor het tweede jaar op rij geen Sinksenfoor, ook al heeft het Overlegcomité dinsdag het licht op groen gezet voor kermissen. De vaste plek op Spoor Oost is immers ingenomen door het test- en vaccinatiedorp. En een alternatieve locatie is er niet, zo betreurt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) Antwerpen.

‘Nu foren weer toegelaten worden vanaf 9 juni is dit zeer bitter voor de foorkramers van de Sinksenfoor’, zegt Nico Volckeryck, NSZ-directeur Groot Antwerpen. ‘Dat deze populaire traditie niet kan doorgaan, komt niet door het Overlegcomité, niet door viroloog Marc Van Ranst, niet door de federale regering, maar door de stad zelf. Het is het stadsbestuur dat niet op zoek is gegaan naar een alternatieve plek. Geen plaats is gewoon geen excuus. We vrezen dat als Spoor Oost definitief een andere bestemming krijgt, deze lange traditie van de Sinksenfoor zal verdwijnen.’

Volgens Antwerps schepen van Markten en Foren Peter Wouters (N-VA) houdt de kritiek van NSZ geen steek. ‘Wij verwachten dat de Sinksenfoor nog lang op Spoor Oost zal staan. De vrees dat deze foor zal verdwijnen is onterecht’, zegt hij.

Volgens Wouters zijn er ook geen uitwijkmogelijkheden. ‘Om de Sinksenfoor te kunnen plaatsen is een verhard terrein van vijf hectare nodig met de nodige nutsvoorzieningen, goede bereikbaarheid en een minimum aan overlast. Ook de foorkramers hebben gezocht en niets gevonden. Ons valt echt niets te verwijten.’

Wouters wijst er bovendien op dat de stad Antwerpen de Sinksenfoor omschrijft als een evenement en er dus maximaal 400 mensen tegelijk aanwezig mogen zijn op de Sinksenfoor. Daardoor is het volgens de schepen zelfs met een rotatiesysteem financieel niet rendabel voor de foorkramers. NSZ vecht dit aan en stelt dat de Sinksenfoor een kermis is en geen evenement. Met als gevolg dat er geen maximum staat op het aantal bezoekers.

Wintereditie?

Guillaume Borremans van de Antwerpse afdeling van de Belgische Foorkramers bevestigt bij Radio 2 dat er geen alternatieve locatie gevonden is voor de Sinksenfoor. ‘Ik heb heel Antwerpen en de haven afgereden en er is geen plaats meer voor een foor van zo’n capaciteit’, zei hij op Radio 2 Antwerpen.

Hij hoopt wel dat de foor kan plaatsvinden in de winter, op Spoor Oost. ‘We bekijken eerst of er genoeg interesse is, want dit jaar zullen ook kerstmarkten weer mogen. Er loopt dus een bevraging om te weten wie er kan komen. Als foorkramers al contracten hebben op andere plaatsen, dan moeten ze daar naartoe, of ze zijn hun plaats voor jaren kwijt.’