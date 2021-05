Eindeloze barrages van raketten uit Gaza én Israëlische bommen op Gaza namen gisteren de plaats in van de woelige straatprotesten in Jeruzalem. De Israëlische luchtmacht deed met een bom een torengebouw van dertien verdiepingen in Gaza-stad instorten. Ook werd een oliepijplijn in het zuiden van Israël door een raketaanval vanuit de Gaza-strook getroffen.