Stickerverkoop Rode Kruis haalt slechts helft van normale opbrengst

De 60ste stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen is afgeklokt op 310.000 verkochte stickers. Dat is de helft minder dan in niet-coronajaren. Toch wil het Rode Kruis alle kopers en de vrijwilligers die instonden voor de verkoop bedanken.

Ook dit jaar weerhielden de coronamaatregelen de Rode Kruis-vrijwilligers ervan om eind april aan kruispunten stickers te verkopen. Er werd gekozen voor statische verkoopstandjes op markten en aan supermarkten en er werd ook met supermarktketen Delhaize samengewerkt waar de stickers aan de kassa te verkrijgen waren. Ondanks alle inspanningen van de vrijwilligers werd slechts de helft van het aantal stickers uit een niet-coronajaar verkocht.

‘Ondanks de alternatieve verkoopkanalen leert dit resultaat ons dat de kracht van vrijwilligers op kruispunten niet zomaar te compenseren is,’ zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. ‘We willen alle stickerkopers én -verkopers bedanken voor hun steun en inzet en kijken alvast uit naar een volgende coronavrije editie.’

Financieel duwtje in de rug

Met de jaarlijkse stickeractie krijgen de lokale afdelingen een financieel duwtje in de rug, wat hen toelaat te investeren in eerstehulpposten, interventiekledij en opleidingen. ‘De impact van de twee corona-edities van de stickeractie is moeilijk in te schatten en is voor elke Rode Kruisafdeling anders. Ongetwijfeld zullen sommige Rode Kruisafdelingen aankopen of vernieuwingen noodgedwongen moeten uitstellen’, zegt Testelmans.