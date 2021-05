Het pad naar de vrijheid, stap voor stap

De regeringen van dit land tekenden in het Overlegcomité het zomerplan uit, dat ons in vier stappen naar een ‘normaler leven’ moet leiden.

Het Overlegcomité is het dinsdag eens geraakt over het ‘Zomerplan’. Maar wat staat daar precies in en wat verandert er wanneer? Bekijk de aangekondigde versoepelingen op de onderstaande grafiek.

Met het afgesproken zomerplan is de trein met lossere corona­maatregelen vertrokken. Mag ik dan een vakantiehuisje huren of samen naar de Rode Duivels kijken? Uw vragen over de versoepelingen worden hier beantwoord.