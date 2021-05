Wisselvallige dag met buien

Er zijn woensdag eerst soms brede opklaringen en is het daarbij droog. Plaatselijk hangt er nevel.

Vooral na de middag wordt het wisselvallig met opklaringen, bewolkte perioden en enkele buien die minder intens zijn dan dinsdag. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden, meldt het KMI.

‘s Avonds wordt het droog met opklaringen en enkele wolkenvelden. ‘s Nachts neemt de bewolking toe, maar blijft het meestal droog. De minima liggen tussen 2 graden in de Ardennen en 8 of lokaal 9 graden elders.

Donderdag en vrijdag vallen er opnieuw buien, mogelijk vergezeld van onweer. de maxima liggen daarbij rond 17 graden in het centrum.

Ook het weekend blijft niet droog. Zaterdag is het veelal betrokken met regen of buien bij maxima tussen 10 en 14 graden. Zondag wordt erg wisselvallig met perioden van regen of buien met temperaturen tussen 12 en 16 graden. Zondag zijn buien mogelijk.