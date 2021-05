Minder dan 700 covid-patiënten op intensieve zorg

Er liggen nog 2.101 covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 686 op de intensieve zorg. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van Sciensano. Beide cijfers dalen verder ten opzichte van een week eerder. Het aantal besmettingen stijgt wel opnieuw licht.

Op dit moment liggen er 2.101 covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 686 op de intensieve zorg. Het gaat om een daling met respectievelijk 19 en 14 procent.

In de periode van 5 tot 11 mei werden elke dag gemiddeld 156,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-16 procent)

Tussen 2 en 8 mei werden er elke dag gemiddeld 3.029 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 2 procent in vergelijking met een week eerder. De positiviteitsratio blijft wel nog dalen, tot 6,5 procent.

Het aantal overlijdens daalt ook, zij het licht. In dezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 37,1 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (-1,9 procent). Al 24.609 mensen stierven in ons land aan covid-19.

In totaal hebben 3.630.190 nwoners inmiddels minstens één vaccindosis ontvangen. Dat is 31,6 procent van de volledige bevolking. 1.104.143 van hen kreeg al een tweede dosis. 9,6 procent van de bevolking is dus volledig gevaccineerd.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.