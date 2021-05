Stad Diest ontslaat personeelslid dat afspraak in vaccinatiecentrum regelde voor kennissen

De stad Diest heeft beslist een personeelslid te ontslaan dat als medewerker in het callcenter van het vaccinatiecentrum onrechtmatig een afspraak inboekte voor collega’s, vrienden en familieleden. Dat meldt de stad dinsdagavond in een persbericht. Tegen drie andere personeelsleden loopt een tuchtonderzoek.

De stad had op 4 mei vastgesteld dat bij enkele personeelsleden onregelmatigheden zijn gebeurd bij de boekingen die zij verricht hebben in het callcenter van het vaccinatiecentrum Den Amer in Diest. De Algemeen Directeur van de stad stelde onmiddellijk een onderzoek in en het schepencollege werd op de hoogte gebracht. Na een hoorzitting dinsdagavond heeft het schepencollege beslist om met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst van een personeelslid stop te zetten door een vertrouwensbreuk en bewezen feiten.

Tijdens de eerste procedure kwam een tweede zaak naar boven, waaruit blijkt dat ook een ander personeelslid een afspraak zou hebben geregeld voor meerdere personen uit professionele en privékring. Woensdag vindt een gelijkaardige hoorzitting plaats met dat tweede personeelslid.

Vijftien boekingen

‘De stad Diest verwacht te allen tijde een correcte en integere houding van haar personeelsleden. Dergelijke handelingen staan haaks op de waarden die de stad wil uitdragen’, klinkt het in de mededeling.

In totaal heeft de stad Diest vijftien onregelmatige boekingen kunnen vaststellen. Door een snel optreden zijn acht reservaties nog geschrapt uit de vaccinatieplanning.

‘Elke inwoner van Bekkevoort, Diest, Halen en Scherpenheuvel-Zichem (die allen in het vaccinatiecentrum terechtkunnen, red.) heeft recht op een vaccin. En dit volgens de vastgelegde volgorde van de Vlaamse overheid’, klinkt het nog. ‘De stad Diest zal hier samen met Bekkevoort, Halen en Scherpenheuvel-Zichem over blijven waken.’