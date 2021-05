Dua Lipa domineert zeer vrouwelijke editie van de Brit Awards

De Londense zangeres Dua Lipa heeft dinsdagavond twee Brit Awards gewonnen, waaronder de zeer gegeerde award voor het beste Britse album. Bij de 41ste editie van de Brit Awards vielen bijna alleen maar vrouwen in de prijzen.

De 25-jarige zangeres won met haar album Future Nostalgia van haar medegenomineerden Celeste, Arlo Parks en de rapper J Hus. Dua Lipa won dinsdag ook de prijs voor de beste solozangeres, en nam eerder al drie Brit Awards mee naar huis.

De Brit Awards kregen in het verleden, net als veel andere awardshows, de kritiek te veel mannen te nomineren. Dit jaar wonnen in de ‘gemengde’ categorieën, waarbij zowel een man als een vrouw kan winnen, bijna alleen maar vrouwen. De award voor beste doorbraak ging naar de Londense Arlo Parks, die voor de beste internationale groep naar HAIM, en de Brit Award voor de rijzende ster ging naar Griff. Little Mix werd de beste Britse groep. De award voor de beste Britse single ging wel naar een man: Harry Styles neemt die mee naar huis voor Watermelon Sugar.

Icoon Taylor Swift

Taylor Swift. Foto: AP

Ook ongezien is dat de ‘global icon Brit Award’, de carrièreprijs, dit jaar naar een vrouw ging, én voor het eerst ook niet naar een Britse burger. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift won de award, die eerder al naar Elton John, David Bowie en Robbie Williams ging, voor haar ‘ongeëvenaarde carrière, haar muziek en haar invloed die een weerklank heeft bij miljoenen mensen overal ter wereld’, aldus de organisatie.

In de puur mannelijke categorieën won J Hus de award voor de beste mannelijke soloartiest, The Weeknd won de Brit Award voor de beste internationale mannelijke artiest. Billie Eilish werd de beste internationale vrouwelijke artiest.

Bedanking essentiële beroepen

De ceremonie vond plaats in het Londense stadion O2 Arena, met 4.000 aanwezigen die geen mondmasker droegen maar wel getest werden op corona. In het stadion waren 2.500 plekjes voorbehouden voor beoefenaars van essentiële beroepen, die bedankt werden voor hun grote inspanningen tijdens de pandemie. De uitreiking, die normaal gezien in februari had plaatsgevonden, was het eerste grote muziekevenement in het Verenigd Koninkrijk sinds het uitbreken van de coronapandemie en geldt als testevenement.