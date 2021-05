Betogingen maken plaats voor spervuur van Gaza-bommen

Eindeloze barrages van raketten uit Gaza én Israëlische bommen op Gaza namen gisteren de plaats in van de woelige straat protesten in Jeruzalem.

Het conflict tussen de Palestijnse Hamas in Gaza en Israël is vanavond nog verder geëscaleerd. De Israëlische luchtmacht deed met een bom een torengebouw van dertien verdiepingen in Gaza-stad instorten – er vielen blijkbaar geen slachtoffers omdat eerst een ‘waarschuwing’ was gestuurd. Daarop schoot Hamas ‘vergeldingsraketten’ richting Tel Aviv, waarbij een vrouw omkwam in het voorstadje Rishon Lezion. Ook werd een oliepijplijn in het zuiden van Israël door een raketaanval vanuit de Gaza-strook ...