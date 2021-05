Bioscopen maken zich op voor sterke zomer

Bij de bioscopen heerst opluchting na de aankondiging van versoepelingen. Al is het nog even wachten op de modaliteiten van de heropening.

‘Ik ben blij dat we pas 9 juni openen, want tegen dan ligt mijn nieuw tapijt’, grapt Patrick Deboes, die de Gentse bioscoop Sphinx alweer een extra verbouwing heeft gegeven. ‘Het belooft een unieke filmzomer te worden: nooit eerder zullen er zoveel films in de zomermaanden zijn uitgekomen.’

• Dit heeft het Overlegcomité beslist

In Frankrijk, dat al heropent op 19 mei, liggen zo’n 400 titels klaar om uit te brengen. Zo’n vaart loopt het bij ons niet, maar er wordt toch een lawine aan films verwacht. De distributeurs hebben lang genoeg hun spul op de plank moeten houden. Een groot verschil met vorige zomer is dat nu ook in de VS de bioscopen open zijn, wat het voor de Hollywoodstudio’s rendabel maakt om nu hun dure films toch uit te brengen.

Twintig nieuwe films in een week

Alleen al voor de eerste week staan meer dan twintig films gepland, terwijl dat er anders hooguit een tiental zijn. Sowieso op de agenda staat Drunk, de feestelijke winnaar van de Oscar voor beste internationale film, maar ook The father, waarvoor Anthony Hopkins pas een Oscar won. Ook Nomadland zal alsnog een bioscooprelease krijgen, al is die al te zien op Disney+. Liefhebbers van popcornplezier kunnen zich verheugen aan een nieuwe aflevering van The fast and the furious, A quiet place 2 en een opvolger op ninetieshit Space jam. Wanneer in juli het filmfestival van Cannes start, wordt meteen verse lading auteursfilms verwacht.

Wel heerst er nog enige argwaan tegenover de modaliteiten. Een aantal factoren zijn nog onduidelijk. Bij navraag door De Standaard bevestigde premier Alexander De Croo (Open VLD) dat de bestaande protocollen in voege zouden treden, net als vorige zomer. Maar die protocollen zijn toen ook al veranderd: aanvankelijk was er geen mondmaskerplicht, terwijl die er later wel kwam, tot grote ergernis van vooral Kinepolis. Voor de multiplex is de snoepbar een belangrijke bron van inkomsten. ‘Wij gaan voorlopig uit van een mondmaskerplicht tenzij je iets eet of drinkt’, zegt Anneleen Van Troos van Kinepolis. ‘Gezien de horeca binnen open mag, dan zou dat moeten kunnen.’ Ook zijn er vragen bij het sluitingsuur. ‘Als we net als de horeca moeten sluiten om 22 uur verliezen we een volledige voorstelling per avond.’

De Leuvense Cinema Zed had gepland om op 1 juni te beginnen met Docville, het Leuvense filmfestival voor documentaires. ‘Dat stellen we nu voor een vierde keer uit, tot 9 juni’, zegt Johan Van Schaeren. Hij heeft dan weer vragen bij de afstandsregels. ‘Met anderhalve meter afstand in de zaal haal ik 30 procent bezetting; met slechts een meter haal ik zo’n 70 procent. Dat is het verschil tussen dertig mensen in de zaal of een tachtigtal.’ Het Ministerieel Besluit zou deze vragen moeten beantwoorden.