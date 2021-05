In Geel is een proefcentrum voor insectenkweek en verwerking uit de grond gestampt. Verwerkt tot pasta of poeder zijn de insecten geschikt voor veevoeder en weldra wellicht ook voor menselijke consumptie.

Van bakken vol wriemelende larven tot een schaaltje poeder, klaar voor gebruik in de voeding. Insecten leggen de hele cyclus af in de Insect Pilot Plant. De KU Leuven en de Thomas More Hogeschool hebben ...