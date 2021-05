Luciano D’Onofrio vertrekt bij Antwerp

Er is een einde gekomen aan het huwelijk tussen sportief directeur Luciano D’Onofrio en voetbalclub Antwerp. Dat hebben D’Onofrio en voorzitter Paul Gheysens gezamenlijk besloten.

Het was intussen al even duidelijk dat er íéts moest gebeuren met het sportieve beleid van the Great Old. Nadat deze krant enkele weken geleden had bericht over de groeiende interne onvrede over D’Onofrio’s beleid, werd zijn rechterhand – teammanager Frédéric Leidgens – alvast ontslagen. Nu volgde dus D’Onofrio zelf.

Antwerp wil nu snel een nieuwe sportieve structuur installeren. D’Onofrio was uiteindelijk vier jaar sportief directeur van Antwerp. Het was voorzitter Paul Gheysens die hem kort na de promotie in 2017 naar de Bosuil haalde.

Foto: BELGA

Refaelov

De vrije transfer van Lior Refaelov naar Anderlecht toonde aan wat er scheelde op de Bosuil. D’Onofrio, die de sportieve sleutels van de club in handen had, was allesbehalve gehaast om het contract van de 35-jarige middenvelder te verlengen en dreef hem zo in de handen van paars-wit. D’Onofrio vond dat geen probleem.

Alleen was het zo dat voorzitter Gheysens zijn Gouden Schoen erg graag wilde houden en niet opgezet was met hoe het dossier is verlopen. Hij besefte dat er veel sneller moest worden geschakeld.