Al bijna 1.400 pv’s voor teruggekeerde reizigers die regels met de voeten traden

Er zijn de voorbije weken al bijna 1.400 pv’s opgesteld voor reizigers die uit een rode zone in het buitenland terugkeerden, maar niet in quarantaine gingen, zich niet lieten testen of het zogenaamde PLF-formulier voor terugkerende reizigers niet invulden. Dat heeft justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in de kamercommissie Justitie geantwoord op een vraag van partijgenote Katja Gabriëls.

Zo liepen er 831 mensen tegen de lamp die ondanks een verblijf van langer dan 48 uur in het buitenland geen PLF-formulier hadden ingevuld. Bijna 280 mensen gingen op de bon omdat ze de verplichting om zich te laten testen aan hun laars lapten. Er waren ook meer dan 100 pv’s voor mensen die geen verplicht negatief testresultaat konden voorleggen en 82 pv’s voor mensen die de quarantaineverplichting niet naleefden.

Op het merendeel van die overtredingen staat een boete van 250 euro.

Nog volgens Van Quickenborne werpen de strengere controles intussen resultaat af. ‘In de kerstvakantie waren er berichten dat maar 37 procent van de terugkerende reizigers zich liet testen. Vandaag laat 83 procent zich testen, meer dan een verdubbeling.’

Maar Van Quickenborne zegt dat dat percentage nog hoger moet. ‘Het is immers een van de manieren waarop we de circulatie van nieuwe varianten in ons land kunnen weren.’