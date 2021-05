Versoepelingen: halen we de voorwaarden wel?

Aan de aangekondigde versoepelingen hangen voorwaarden vast. Halen we die ook? En als dat niet zo is, zullen we ze respecteren? Dat het Overlegcomité zelf de term ‘richtdrempel’ gebruikt voor het maximum van 500 bedden op de afdeling intensieve zorg, doet vermoeden dat er ruimte is om te marchanderen.

De kaap van 500 bezette bedden op de afdeling intensieve zorg in de ziekenhuizen ronden tegen eind mei wordt moeilijk. Een vaccinatiegraad van 70 procent halen tegen 30 juli is minder uitdagend, maar niet vanzelfsprekend.

Hangen de versoepelingen aan een zijden draadje? Durft de regering de versoepelingen afblazen, of zal ze creatief omgaan met de grenswaarden die versoepelingen net aanvaardbaar maakten voor de experts?

Voorwaarde 1: minder dan 500 covid-bedden op intensieve zorg

Dat de kaap van 500 bedden op intensieve zorg bereiken niet evident wordt, blijkt uit de scenario’s van de universiteiten van Antwerpen en Hasselt. Volgens die modellen zouden we pas na midden juni de drempel van 500 halen.

Maar viroloog Steven Van Gucht toonde zich optimistischer tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum vandaag: ‘Met de huidige daling in de cijfers kunnen we eind mei rond de 500 bezette bedden op intensieve bereiken. Dat is een belangrijk richtgetal voor verdere versoepelingen.’ Vlaams minister-president Jan Jambon toonde zich minstens zo optimistisch tijdens de persconferentie van het Overlegcomité. ‘Alles wijst erop dat we dat zullen halen’, verklaarde hij.

Ondanks die zelfzekerheid spreekt het Overlegcomité van een richtdrempel. Dat doet vermoeden dat er een zekere ruimte is om toch door te gaan met versoepelingen mocht die voorwaarde niet gehaald wordt, hoe belangrijk de experten die ook vinden.

Voorwaarde 2: minstens 70 procent van de volwassenen gevaccineerd

In het midden van de zomervakantie worden steeds grotere evenementen mogelijk. Tenminste, als 70 procent van de volwassen bevolking een eerste keer gevaccineerd is en we de spurt naar groepsimmuniteit kunnen inzetten. Dat is zeker niet onmogelijk, maar ook niet vanzelfsprekend. Begin mei waren er indicaties dat Brussel en Wallonië moeite hebben om de vaccinatiedoelen te halen.

Landen die al verder staan in hun vaccinatiecampagne, zoals het VK en Israël, leren dat de vaccinatiebereidheid daalt naarmate de ontvanger jonger is. Het Overlegcomité stelde geen voorbehoud bij deze voorwaarde.