Topvrouw Janssen Pharma en Walmart-Belg in bestuur Bpost

Sonja Willems, de ceo van Janssen Benelux, wordt onafhankelijk bestuurder bij Bpost. Ook Lionel Desclée, de ex-Delhaize-directeur die in Japan voor Walmart aan de slag was, treedt toe.

Met Lionel Desclée en Sonja Willems kiest Bpost voor onafhankelijke bestuurders met een stevige staat van dienst. Lionel Desclée is vooral bekend als vroegere directeur van Delhaize. Hij leidde nog Tom & Co, een huisdierenformule die hij in 2016 loswrikte van Delhaize. Hij stapte in 2019 over naar Walmart om er het Japans filiaal Seiyu te leiden. Dat deed hij tot in maart.

Sonja Willems is dan weer ceo van Janssen Benelux en is al meer dan 30 jaar verbonden met de farmareus Johnson&Johnson.

Morgen wordt er gestemd over hun aanstelling. Bpost draagt maar liefst 7 bestuurders voor morgen. Slechts één oud-bestuurder wiens mandaat op vervaldatum kwam, Jos Donvil, overleeft de nieuwe start bij Bpost. Saskia Van Uffelen en Philly Teixeira krijgen geen nieuw mandaat. Ze waren in het remuneratiecomité de personen die het langst zich verzetten tegen ingrepen aan de top. Uiteindelijk greep de overheid in.

Morgen wordt ook de 35-jarige Audrey Hanard bestuurder en aansluitend voorzitter van Bpost. De politiek directeur van Ecolo, Mohssin El Ghabri komt ook in het bestuur net als Jules Noten (ex-Vandemoortele) en financieel specialiste Sonja Rottiers (ex-Axa).

De vele wijzigingen betekenen dat de meerderheid van de bestuurders vernieuwd wordt.