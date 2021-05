Joe Dombrowski grijpt ritzege in Giro, het roze gaat naar Alessandro De Marchi

Filippo Ganna is zijn roze trui kwijt, maar niet aan Remco Evenepoel. Die moest net als Joao Almeida zijn grootste concurrenten laten voorgaan. De verrassende Amerikaan Joe Dombrowski greep de ritzege, de roze trui ging naar Alessandro De Marchi.

De regenachtige maar vooral heuvelachtige vierde Giro-etappe van Piacenza naar skioord Sestola moest een eerste test voor de klassementsrenners worden. De Belgen Victor Campenaerts en Quinten Hermans staken van in de start het vuur aan de lont maar pas na een uur koersen kwam er plots een kopgroep van 25 voorop, met naast de twee aanstokers ook nog Louis Vervaeke en Pieter Serry als landgenoten. De ruime kopgroep kreeg een maximale voorsprong van zes minuten waarna Ineos Grenadiers en Astana zich aan de kop zetten.

Met nog meer dan zestig kilometer kozen Quinten Hermans en diens Intermarché-ploegmaat Rein Taaramae vooraan het hazenpad in het gezelschap van de Deen Juul Jensen. En plots viel het overal stil: zowel bij de achtervolgers als in het peloton zakte het tempo waardoor de voorsprong van het drietal opliep tot twee minuten op de achtervolgers en acht minuten op het peloton. Hermans, al in het offensief van in de eerste kilometer, moest zijn twee medevluchters laten gaan op de steile Montemolino.

Bij de achtergebleven medevluchters werd nu toch gereageerd en de slotklim, de Monte Passerino, was er voor het duo te veel aan. Alessandro De Marchi (Israël Start-Up Nation) ontbond zijn duivels met het oog op roze, enkel de Amerikaan Joe Dombrowski kon hem volgen. Die liet op zijn beurt in de laatste hectometers van de slotklim De Marchi in de steek, op zoek naar roze. De rit winnen lukte wel, het roze ging toch naar De Marchi.