Overzicht | 4 bezoekers thuis, 1 dag naar kantoor en binnen op café: dit zijn de nieuwe versoepelingen

Het Overlegcomité is afgelopen. Er zijn heel wat versoepelingen aangekondigd. Vanaf 9 juni bijvoorbeeld mag de horeca ook binnen openen, hoeft thuiswerk één dag per week niet meer en mag je thuis vier mensen ontvangen.

Vanaf 9 juni

Als

• meer dan 80 procent van de mensen met onderliggende aandoeningen al twee weken of langer een eerste keer gevaccineerd is, zodat ze een zekere mate van bescherming genieten tegen covid-19

• het aantal mensen op de afdeling intensieve zorg in de ziekenhuizen lager is dan of dicht genoeg ligt bij 500 (richtdrempel)

Dan mag u

• thuis vier mensen ontvangen. Kinderen zijn daar niet bijgerekend.

• één dag per week terug naar het werk

• naar de kermis, de rommelmarkt, een broccante of een braderij

• een voorstelling bijwonen in het theater of de cinema, naar de sauna gaan en sporten in een fitnesscentrum (met aandacht voor ventilatie)

• als amateur binnen sporten met 50 personen. Buiten mag u dat met 100.

• binnen zitten in horecazaken. Die moeten wel sluiten om 22 uur. Aan tafel zit u per gezin of per vier, met 1,5 m tussen de gezelschappen.

• De terrassen moeten pas om23.30 uur sluiten.

• feesten en recepties vieren binnen, met 50 personen, op voorwaarde dat u de regels voor de horeca volgt

• binnen erediensten, huwelijken en begrafenissen met 100 personen bijwonen. Buiten mogen die doorgaan voor 200 personen.

• binnen een evenement met maximum 200 personen bijwonen

• buiten een evenement met maximum 400 personen bijwonen

• uw kind op kamp sturen in groepen van maximum 50 personen. Overnachten mag niet.

• ook de binnenruimtes van dierenparken, natuurparken en pretparken bezoeken

• gebruikmaken van de diensten van sekswerkers

Vanaf 1 juli

Als

• 60 procent van de 18-plussers een eerste prik gekregen heeft

• het aantal mensen op de afdeling intensieve zorg in de ziekenhuizen lager is dan of dicht genoeg ligt bij 500 (richtdrempel) en de hospitalisaties een gunstige trend vertonen

Dan mag u

• zonder beperkingen winkelen (langer dan een half uur en met meer dan twee personen)

• binnen een evenement met maximum 2000 personen bijwonen

• buiten een evenement met maximum 2500 personen bijwonen

• uw kind op kamp sturen in groepen van maximum 100 personen. Overnachten mag wel. De regering raadt testen op voorhand aan, maar verplicht ze voorlopig niet.

• binnen erediensten, huwelijken en begrafenissen met maximum 200 personen bijwonen. Buiten mogen die doorgaan voor 400 personen.

• feesten en recepties vieren binnen, met 100 personen. Buiten gelden de regels voor de horeca.

Vanaf 30 juli

Als

• 70 procent van de 18-plussers een eerste prik gekregen heeft

• het aantal mensen op de afdeling intensieve zorg in de ziekenhuizen lager is dan of dicht genoeg ligt bij 500 (richtdrempel) en de hospitalisaties een gunstige trend vertonen

Dan mag u

• binnen een evenement met maximum 3.000 personen bijwonen

• buiten een evenement met maximum 5.000 personen bijwonen

• uw kind op kamp sturen in groepen van maximum 200 personen. Overnachten mag. De regering raadt testen op voorhand aan, maar verplicht ze voorlopig niet.

• feesten en recepties vieren binnen, met 250 personen. Voor het overige gelden de regels voor de horeca.