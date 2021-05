Groen vraagt hoorzitting over vervuilde Oosterweel-grond

Oppositiepartij Groen wil dat de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM in het Vlaams Parlement uitleg komt geven bij de aanwezigheid van PFOS - ‘eeuwige chemicaliën’ - in de grond waar de Scheldetunnel komt.

Op de Antwerpse linkeroever zijn de voorbereidende werken begonnen voor aanleg van de Scheldetunnel. Op de werf­zone zijn hoge concentraties van de chemische stof PFOS aangetroffen - tot wel 1.000 microgram per kilogram grond (DS 8 mei). Arne Alphenaar, bodemdeskundige bij het Nederlandse Expertisecentrum PFAS, noemt dat ‘ontzettend hoge’ en ‘ronduit gevaarlijke concentraties’.

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij Ovam hanteert 70 microgram PFOS per kilogram grond als absolute grenswaarde voor hergebruik. Alle grond waarin hogere concentraties zitten, moet in de regel gesaneerd worden. Toch zal Lantis, uitvoerder van de Oosterweelwerken, alle opgegraven grond hergebruiken, bijvoorbeeld in taluds of in funderingslagen binnen de grenzen van de Oosterweelwerf.

Vervuiler betaalt

Oppositiepartij Groen vraagt in het Vlaams Parlement om een hoorzitting met de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, om toelichting te geven bij de vervuiling. ‘Zo kunnen we horen waarom de Vlaamse normen veel soepeler zijn dan, bijvoorbeeld, de Nederlandse normen, en welke saneringstechnieken er bestaan om de vervuiling een halt toe te roepen,’ zegt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege.

‘De PFAS-problematiek moet nu aangepakt worden. Dit zijn zwaar vervuilende en giftige chemische stoffen. Daar neem je geen enkel risico mee.’ Groen wil ook dat het principe dat de vervuiler betaalt, wordt toegepast. ‘Het chemiebedrijf 3M, dat vlakbij de Oosterweelwerf ligt, is verantwoordelijk voor deze vervuiling’, zegt Schauvliege. ‘Zij moeten de site saneren. Het kan niet zijn dat de Vlaming naast de hoge kosten voor Oosterweel er ook nog een factuur van de vervuiling bovenop krijgt.’

Verstoorde hormoonbalans

PFOS is een chemische stof die ­decennialang gebruikt werd om bijvoorbeeld tapijten en textiel ­water-, vet- en vuilafstotend te maken. Het behoort tot de bredere groep van PFAS en zijn zogenoemde forever chemicals. Ze zijn heel moeilijk afbreekbaar en worden in studies gelinkt aan mogelijke risico’s voor de gezondheid, zoals een verstoorde hormoonbalans en een verhoogd risico op kanker.