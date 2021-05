Blessure dwingt Steven Defour onmiddellijk te stoppen als voetballer

Steven Defour (33) is definitief gestopt met voetballen. De middenvelder van KV Mechelen had eerder aangekondigd dat hij er na dit seizoen een punt achter zou zetten, maar een blessure aan de quadriceps vervroegde zijn afscheid. Hij gaat onmiddellijk als coach bij de staf aan de slag.

Een maand geleden kondigde de voormalige Gouden Schoen en 52-voudige Rode Duivel al aan dat blessures hem tot een voortijdig einde dwongen. ‘De dagelijkse fysieke pijn maakte het onmogelijk om de prestaties te leveren die ik van mezelf verwacht. De mentale weerbaarheid die nodig is om steeds terug te keren na grote en kleine blessures zakte steeds verder weg. Dan is de deze keuze helaas snel gemaakt’, schreef hij in zijn afscheidsboodschap.

Bij KV Mechelen houden ze Defour echter aan boord. Vandaag werkte hij al een eerste dag als coach in de staf. Na een carrière van zeventien jaar op het hoogste niveau is de middenvelder immers bezig met het behalen van zijn trainersdiploma. Eerder dit seizoen gaf hij ook al een aantal proeftrainingen op de Mechelse jeugdacademie.