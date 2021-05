Meerdere doden na schietpartij op school in Rusland

De tweede schutter van de dodelijke schietpartij in een school in Kazan, centraal Rusland, is doodgeschoten. Dat melden Russische persbureaus. Bij de schietpartij zouden elf doden en 32 gewonden zijn gevallen.

Volgens de hulpdiensten geciteerd door de agentschappen Interfax, Tass en Ria Novosti, kwamen negen mensen om het leven: acht studenten en een leraar. Volgens Tass raakten tien andere mensen gewond, van wie er vier in het ziekenhuis werden opgenomen.

‘De politie heeft een tiener gearresteerd die ervan verdacht wordt de schutter te zijn’, zei een andere bron binnen de hulpdiensten, geciteerd door Ria Novosti, dat er aan toevoegt dat 21 brigades van ambulancepersoneel ter plaatse waren gestuurd.

‘De schutter is gearresteerd. Het is een tiener’, voegde een anonieme bron toe, geciteerd door Interfax. Volgens Interfax en Tass zou er nog een tweede verdachte schutter in het schoolgebouw kunnen zijn.

‘We hoorden een explosie in het schoolgebouw, we zien sterke rook’, gaf eerder een onbekende getuige aan, geciteerd door Ria Novosti. ‘Ik zat in de klas, ik hoorde eerst een explosie, daarna geweerschoten’, bevestigde een leraar van de school aan Tass.

Tweede schutter doodgeschoten

De autoriteiten van Tatarije, de Russische republiek waarvan Kazan de hoofdstad is, kondigden op hun beurt aan de veiligheidsmaatregelen in de andere scholen in de stad te versterken. Lokale leider Roustam Minnikhanov ging ter plaatse.

De eerste schutter, een tiener, werd gearresteerd. De tweede, die zich verschanste in de school, werd neergeschoten, aldus een bron binnen de politie aan Tass.

De aangehouden verdachte is volgens Tass een 17-jarige jongen. Voor zover bekend is hij geen leerling van de school.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse bij de school, waar volgens getuigen leerlingen uit hogere verdiepingen zijn gesprongen. De lokale autoriteiten hebben uit voorzorg de beveiliging bij alle onderwijsinstellingen in de stad opgeschaald.