Israël voerde 130 aanvallen uit op Gaza: 24 doden

Het Israëlische leger heeft dinsdag bekendgemaakt dat bij meer dan 130 aanvallen op de Gazastrook 15 leden van Palestijnse gewapende groepen zijn gedood. Volgens het leger voeren terroristische groeperingen vanuit Gaza al sinds maandagavond non-stop raketaanvallen uit op burgerdoelwitten, aldus de Israëlische defensie op Twitter.

‘We hebben 130 militaire doelen, voornamelijk van Hamas, geraakt’, zei legerwoordvoerder Jonathan Conricus. ‘Volgens onze huidige schattingen hebben we daarbij 15 leden van Hamas en de Islamitische Jihad gedood.’ Conricus voegde daar aan toe dat dit nog maar de beginfase is van de tegenaanval. ‘We zijn klaar voor een escalatie.’

De raketaanvallen die vanuit de Gazastrook worden afgevuurd, vormen ‘een ernstige agressie tegen Israël, waarop we niet anders kunnen dan reageren’, aldus nog de woordvoerder. De Israëlische defensie had op Twitter laten weten dat al sinds 22 uur maandagavond raketaanvallen worden afgevuurd vanuit de Gazastrook. Negentig procent daarvan zou onderschept zijn door het leger.

Lokale autoriteiten in Gaza hebben 24 doden gemeld, onder wie negen kinderen. In Israël zouden verschillende gewonden zijn gevallen.

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is de voorbije dagen gevaarlijk geëscaleerd. In het weekend kwam het herhaaldelijk tot rellen in Jeruzalem, waarbij honderden burgers gewond raakten.

Rechtszaak uitgesteld

Maandag was Jeruzalem Dag in Israël, een nationale feestdag waarop gevierd wordt dat Israël in 1967 de hele stad, met inbegrip van de Oude Stad en Palestijnse wijken, veroverde op Jordaanse troepen. Traditioneel gaat dat gepaard met een mars van streng religieuze en nationalistische Joden door Jeruzalem, ook door Palestijnse wijken.

De woede onder de Palestijnen was al enkele weken toegenomen rond een Israëlische rechtszaak. Die gaat over of Israëlische autoriteiten Palestijnen uit een Arabische wijk in Jeruzalem mogen zetten, en hun huizen aan joodse kolonisten mogen geven.

De uitspraak van de rechtszaak was voor maandag gepland, maar werd uitgesteld.