Drama in chocoladebedrijf: 18-jarige stagiair overleden na elektrocutie

Bij een arbeidsongeval in een chocoladefabriek in Veurne is gisternamiddag een 18-jarige stagiair om het leven gekomen. Dat meldde het ­arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen.

De jongeman had de opdracht gekregen om in een afzonderlijk gebouw werken uit te voeren aan een elektrische installatie. Daar werd hij levenloos aangetroffen door twee collega’s.

‘Een 18-jarige jongeman uit Koksijde die momenteel aan de slag is als stagiair in het bedrijf, had de opdracht gekregen om werken uit te voeren in een elektriciteitscabine’, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. ‘De jongen loopt nog school in het VTI van Diksmuide. Tijdens die werken moet er iets fout gelopen zijn en werd de jongen geëlektrocuteerd. Een ambulance en een mugdienst kwamen ter plaatse, maar alle hulp voor de jongen kwam te laat.’

Verder onderzoek moet uitwijzen hoe het arbeidsongeval precies kon gebeuren. Het West-Vlaamse arbeidsauditoraat heeft een onderzoek geopend. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk werd ter plaatse gestuurd. Daarnaast heeft het arbeidsauditoraat ook een technisch gerechtsdeskundige en een wetsdokter aangesteld.

In het chocoladebedrijf Baronie aan de Ondernemingenstraat in Veurne worden tal van chocoladeproducten gemaakt zoals tabletten, pralines en truffels. Het bekendste merk is chocolade Jacques. Baronie is een internationale speler met bijna tweeduizend werknemers en heeft naast de vestiging in Veurne ook afdelingen in Nederland en Duitsland.

Na het dodelijke arbeidsongeval waren heel wat arbeiders in shock. Het bedrijf en de politie zorgden voor de gepaste begeleiding.