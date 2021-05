Dieumerci Mbokani wil bij Antwerp het seizoen in schoonheid afsluiten. ‘Eerst focussen op de play-offs. Daarna is er nog genoeg tijd om over mijn contract te praten.’

De voetbalwereld praat opnieuw over Dieumerci Mbokani (35). Het was van Zlatan Ibrahimovic met PSG in 2013 geleden dat er een spits zo excelleerde tegen Anderlecht. Dieu ramde zaterdag vier ...